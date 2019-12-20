Юрист Белого дома Чиполлоне станет основным защитником Трампа на судебном процессе по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что юрист Белого дома Пэт Чиполлоне будет его основным защитником в предстоящем судебном процессе по импичменту в Сенате.
"Да, похоже на то", - ответил Трамп на вопрос журналистов в Овальном кабинете по поводу того, кто будет защищать его.
"У нас есть еще пара других, которых мы собираемся ввести, но Пэт фантастический как юрист Белого дома", - добавил он.
Таким образом администрация президента США готовится к вероятному судебному разбирательству в Сенате после того, как Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу в среду вечером
Отмечается, что администрация президента также обсуждает привлечение профессора права Гарварда Алана Дершовица, а также личного адвоката президента Джея Секулоу.
Некоторые из самых яростных защитников Трампа в нижней палате Конгресса также рассматривают возможность сыграть свою роль в суде Сената.
Ранее на этой неделе члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.
Большинство в Сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
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