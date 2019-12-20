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Дальнее зарубежье 20.12.2019 10:20

Заместитель госсекретаря США призвал власти Ирака принять меры для защиты протестующих в стране

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл встретился с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди, президентом Бархамом Салехом и спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, сообщает представитель внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

"Заместитель госсекретаря Хейл обсудил двусторонние и региональные вопросы, включая последствия протестов в Ираке и регионе. Заместитель госсекретаря призвал принять меры для защиты протестующих, журналистов и активистов гражданского общества от убийств и насилия со стороны вооруженных групп", - говорится в сообщении Ортагус, распространенном Госдепартаментом.

Отмечается, что Хейл подтвердил неизменную приверженность США "безопасному, стабильному и суверенному Ираку, свободному от внешнего вмешательства".

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли около 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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Тэги: США, ИРАК, ГОСДЕП, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]