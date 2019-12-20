Мун Чжэ Ин встретится с Абэ в Китае на следующей неделе

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет переговоры один на один с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Китае на следующей неделе.

"Учитывая сложности в отношениях между двумя сторонами, можно сказать, что сама встреча имеет большое значение", - заявил в ходе брифинга заместитель советника президента Южной Кореи по нацбезопасности Ким Хен Чон.

По его словам, два лидера "обменяются мнениями по нерешенным вопросам", связанным с двусторонними отношениями. В частности, ожидается, что Мун Чжэ Ин поднимет проблему экспортных ограничений Японии в отношении Южной Кореи.

Как сообщалось, президент Республики Корея посетит китайский город Чэнду 23-24 декабря для участия в трехсторонней встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В ходе встречи представители трех стран коснутся региональных и международных вопросов в области безопасности.

Мун Чжэ Ин также планирует провести отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник во время остановки в Пекине по пути в Чэнду.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров, а затем исключила страну из списка надежных торговых партнеров.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.