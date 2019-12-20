Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8914 RUR   0.0272 GBR   2.2239 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 20.12.2019 09:51

Производство цемента в Азербайджане в январе-ноябре сократилось на 1,6%

В Азербайджане в январе-ноябре 2019 года произведено стройматериалов на сумму 709,8 млн манатов, что на 4,4% больше показателя января-ноября 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента за 11 месяцев составил 3 млн 165,8 тыс. тонн (спад на 1,6% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года), строительной извести 40,6 тыс. тонн (рост на 48,5%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – 79,8 тыс. тонн (рост на 26,8%), асфальта – 360,2 тыс. тонн (рост на 34,23%), строительного кирпича – 390,3 тыс. кубометров (рост на 38,1%), готовой бетонной смеси – 1 млн 668,7 тыс. тонн (рост на 28,1%), обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – 34,457 тыс. тонн (рост на 13,5%).

Спад в отчетный период имел место в производстве строительного гипса – на 66,5%, до 13,5 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 53,3% - до 38,9 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦЕМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре сократилось на 2% Производство цемента в Азербайджане в январе-сентябре сократилось на 1,2% Производство цемента в Азербайджане в январе-августе сократилось на 1,1% Производство цемента в Азербайджане в январе-ноябре увеличилось на 21% Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 22% Производство цемента в Азербайджане в январе-апреле увеличилось на 27%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]