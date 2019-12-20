Производство цемента в Азербайджане в январе-ноябре сократилось на 1,6%

В Азербайджане в январе-ноябре 2019 года произведено стройматериалов на сумму 709,8 млн манатов, что на 4,4% больше показателя января-ноября 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента за 11 месяцев составил 3 млн 165,8 тыс. тонн (спад на 1,6% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года), строительной извести 40,6 тыс. тонн (рост на 48,5%), строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – 79,8 тыс. тонн (рост на 26,8%), асфальта – 360,2 тыс. тонн (рост на 34,23%), строительного кирпича – 390,3 тыс. кубометров (рост на 38,1%), готовой бетонной смеси – 1 млн 668,7 тыс. тонн (рост на 28,1%), обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – 34,457 тыс. тонн (рост на 13,5%).

Спад в отчетный период имел место в производстве строительного гипса – на 66,5%, до 13,5 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 53,3% - до 38,9 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков