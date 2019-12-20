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Внешняя политика 20.12.2019 10:17

Мадат Гулиев обсудил в Москве перспективы сотрудничества в сфере высокотехнологичной промышленности

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках визита в Москву встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

«В ходе встречи стороны рассмотрели состояние двустороннего сотрудничества в сфере высокотехнологичной промышленности и определили основные направления его развития», - говорится в сообщении Минпромторга.

Мантуров выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между странами.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]