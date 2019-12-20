Мадат Гулиев обсудил в Москве перспективы сотрудничества в сфере высокотехнологичной промышленности

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках визита в Москву встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба Минпромторга России.
«В ходе встречи стороны рассмотрели состояние двустороннего сотрудничества в сфере высокотехнологичной промышленности и определили основные направления его развития», - говорится в сообщении Минпромторга.
Мантуров выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного сотрудничества между странами.
Х.Насирзаде
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