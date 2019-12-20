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Дальнее зарубежье 20.12.2019 11:02

Премьер Великобритании посетит британских военных в Эстонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу встретится с эстонским коллегой и посетит базы НАТО, сообщил в пятницу портал "Дельфи".

По данным СМИ, Джонсон прибудет по приглашению премьер-министра Эстонии Юри Ратаса (Juri Ratas), которое было направлено главе британского правительства SMS-сообщением в ночь подсчета голосов на внеочередных парламентских выборах в Великобритании 13 декабря.

"Я уже направил предварительное приглашение Борису Джонсону посетить Эстонию. Это произошло сегодня ночью, обменялся с ним SMS и мы всегда его ждем для посещения своих солдат", - сказал Ратас.

Джонсон посетит авиабазу в Эмари (Emari), на которой сейчас находятся британские военные летчики в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

Великобритания возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии, где проходят службу около 1000 британских военнослужащих.

Ратас встречался с Джонсоном 6 августа в Лондоне, став первым главой правительства из стран-членов ЕС, который встретился с новым премьер-министром Великобритании с глазу на глаз.

В 2017 году Джонсон посетил Эстонию в качестве министра иностранных дел Соединенного Королевства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]