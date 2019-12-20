Азербайджан с 1 апреля 2020г начнет применять конвенцию СЕ о защите детей от сексуального насилия

Азербайджан с 1 апреля 2020 года начнет применять «Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия».
«Азербайджан стал 46-ым государством, ратифицировавшим Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия («Лансаротская конвенция»). Сегодня постоянный представитель Азербайджана в Совете Европы посол Фахраддин Исмайлов передал на хранение ратификационную грамоту в присутствии заместителя генерального секретаря Габриэллы Баттаини-Драгони. Конвенция вступит в силу в Азербайджане 1 апреля 2020 года», - отмечается в информации на сайте Совета Европы.
«Сексуальные надругательства над детьми - это самое отвратительное преступление, которое, к сожалению, слишком распространено в Европе. Я приветствую ратификацию Конвенции Азербайджаном и призываю другие государства присоединиться к этому процессу», - сказала Баттаини-Драгони.
Парламент Азербайджана на заседании 22 октября 2019 года одобрил присоединение к данной конвенции.
Конвенция была заключена и подписана 25 октября 2007 года в Лансароте (Канарские острова, Испания).
Страны, ратифицировавшие Конвенцию, соглашаются ввести уголовную ответственность за сексуальные действия с детьми, не достигшими возраста сексуального согласия вне зависимости от контекста. Кроме того Конвенция обязывает вести уголовное наказание за вовлечение, принуждение или использование детскую проституции (статья 19) и за производство, предоставление, распространение, приобретение, хранение, получение доступа к детской порнографии (статья 20; включая изображения ребёнка, совершающего сексуально откровенные действия и изображения половых органов ребёнка в сексуальных целях). Предлагается ряд мер, направленных на предотвращение сексуальной эксплуатации детей.
А.Азизов
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