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Социум 20.12.2019 10:29

Азербайджан с 1 апреля 2020г начнет применять конвенцию СЕ о защите детей от сексуального насилия

Азербайджан с 1 апреля 2020 года начнет применять «Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия».

«Азербайджан стал 46-ым государством, ратифицировавшим Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия («Лансаротская конвенция»). Сегодня постоянный представитель Азербайджана в Совете Европы посол Фахраддин Исмайлов передал на хранение ратификационную грамоту в присутствии заместителя генерального секретаря Габриэллы Баттаини-Драгони. Конвенция вступит в силу в Азербайджане 1 апреля 2020 года», - отмечается в информации на сайте Совета Европы.

«Сексуальные надругательства над детьми - это самое отвратительное преступление, которое, к сожалению, слишком распространено в Европе. Я приветствую ратификацию Конвенции Азербайджаном и призываю другие государства присоединиться к этому процессу», - сказала Баттаини-Драгони.

Парламент Азербайджана на заседании 22 октября 2019 года одобрил присоединение к данной конвенции.

Конвенция была заключена и подписана 25 октября 2007 года в Лансароте (Канарские острова, Испания).

Страны, ратифицировавшие Конвенцию, соглашаются ввести уголовную ответственность за сексуальные действия с детьми, не достигшими возраста сексуального согласия вне зависимости от контекста. Кроме того Конвенция обязывает вести уголовное наказание за вовлечение, принуждение или использование детскую проституции (статья 19) и за производство, предоставление, распространение, приобретение, хранение, получение доступа к детской порнографии (статья 20; включая изображения ребёнка, совершающего сексуально откровенные действия и изображения половых органов ребёнка в сексуальных целях). Предлагается ряд мер, направленных на предотвращение сексуальной эксплуатации детей.

А.Азизов

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Тэги: СЕ, КОНВЕНЦИЯ, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]