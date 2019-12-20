Совет Европы вновь призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь

Совет Европы в ответ на исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии вновь призвал официальный Минск ввести мораторий на смертную казнь.
"Мы призываем Беларусь отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является правосудием", - заявил официальный представитель СЕ Даниэль Хёлтген в Twitter в пятницу.
Накануне стало известно, что 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин.
Согласно материалам дела, Осипович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался туда. После этого он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее двух ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.
Смертный приговор Осиповичу был вынесен в январе текущего года.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
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