Зарубежнефть интересуется проектами добычи углеводородов в Азербайджане

Российское АО "Зарубежнефть" заинтересовано в реализации проектов по добыче углеводородных ресурсов в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Данный вопрос обсуждался в рамках 18-го заседания азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству 12 декабря в Баку», - отметили в правительстве Азербайджана.
В частности, АО «Зарубежнефть» заинтересована в реализации проектов по добыче углеводородного сырья на территории Азербайджана и в установлении партнерских взаимоотношений с азербайджанскими государственными и частными нефтегазовыми компаниями.
При этом в правительстве не уточнили, о каких именно проектах идет речь.
«Зарубежнефть» - крупный холдинг, объединяющий более 20-ти совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственным акционером компании является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Деятельность "Зарубежнефть" охватывает весь спектр работ в нефтегазовой области – от разведки и обустройства месторождений до строительства трубопроводных систем и поставок оборудования на нефтяные объекты
Компания имеет богатую историю реализации международных нефтегазовых проектов по всему миру. В таких странах как Алжир, Ангола, Афганистан, Болгария, Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Сирия были построены крупные нефтегазовые объекты, введены в эксплуатацию национальные нефтепромыслы, проведен большой объем геологоразведочных работ и инженерно-геологических изысканий, подготовлены программы комплексного развития.
Н.Аббасова
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