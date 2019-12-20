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ТЭК 20.12.2019 10:58

Зарубежнефть интересуется проектами добычи углеводородов в Азербайджане

Российское АО "Зарубежнефть" заинтересовано в реализации проектов по добыче углеводородных ресурсов в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Данный вопрос обсуждался в рамках 18-го заседания азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству 12 декабря в Баку», - отметили в правительстве Азербайджана.

В частности, АО «Зарубежнефть» заинтересована в реализации проектов по добыче углеводородного сырья на территории Азербайджана и в установлении партнерских взаимоотношений с азербайджанскими государственными и частными нефтегазовыми компаниями.

При этом в правительстве не уточнили, о каких именно проектах идет речь.

«Зарубежнефть» - крупный холдинг, объединяющий более 20-ти совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственным акционером компании является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Деятельность "Зарубежнефть" охватывает весь спектр работ в нефтегазовой области – от разведки и обустройства месторождений до строительства трубопроводных систем и поставок оборудования на нефтяные объекты

Компания имеет богатую историю реализации международных нефтегазовых проектов по всему миру. В таких странах как Алжир, Ангола, Афганистан, Болгария, Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Сирия были построены крупные нефтегазовые объекты, введены в эксплуатацию национальные нефтепромыслы, проведен большой объем геологоразведочных работ и инженерно-геологических изысканий, подготовлены программы комплексного развития.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗАРУБЕЖНЕФТЬ, ПРОЕКТЫ, ИНТЕРЕС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]