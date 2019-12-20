Урожайность хлопка в Азербайджане может превысить 30 ц с гектара - министр

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов считает, что потенциал урожайности хлопка по стране превышает более 30 центнера с гектара.

«Правильный выбор посевных площадей, своевременное и правильное применение агротехнических мероприятий создает возможности довести урожайность хлопка в Азербайджане свыше 30 центнеров с га», - заявил Керимов на совещании, посвященном завершению сбора урожая хлопка в 2019 году и плану мероприятий на 2020 год.

По его словам, проведенный анализ показал, что если в 2018 году 3,096 тыс. фермеров собирали с каждого гектара свыше 30 центнеров хлопка, то в 2019 году число таких фермеров достигло 7,11 тыс. (на них приходится 39% собранного урожая хлопка)

«Если учесть, что посевные площади в этих фермерских хозяйствах составили 29,5 тыс. га, то урожайность с каждого га составила 39 центнеров. Кроме того, 953 фермерам удалось достичь урожайности свыше 50 центнеров с га», - сказал Керимов.

Министр также отметил, в Бейлаганском районе осуществлен пилотный проект по производству хлопка по турецкой технологии, в Уджарском районе - по китайской технологии. «По китайской технологии с каждого га было собрано 60 центнеров хлопка, по турецкой – 58 центнеров», - подчеркнул он.

Керимов также сообщил, что в 2019 году пилотные проекты осуществляло только министерство сельского хозяйства. «Мы провели переговоры и пришли к согласию, что со следующего года компании MKT, «Azеrpambıq» и другие компании начнут применение этих технологий. Каждая компания выделит под эти проекты не менее 100 га площадей», - отметил министр.

В тоже время Керимов сообщил, что применение турецкой и китайской технологий относительно затратное. «Наша цель, чтобы фермеры могли получить доход, который их удовлетворял. Если результаты пилотных проектов будут хорошими, то в дальнейшем эти технологии получат более широкое распространение», - сказал министр.

Б.Рустамбеков