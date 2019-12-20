Путин поддерживает идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной".

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины.