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СНГ 20.12.2019 16:14

Путин поддерживает идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной".

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, "ЧЕТВЕРКА", ПАРЛАМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]