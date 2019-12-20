Лидер иракских шиитов на фоне политического кризиса в стране призвал к досрочным выборам

Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - призвал провести в Ираке досрочные выборы с целью положить конец политическому кризису и массовым беспорядкам, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"Самый быстрый и наиболее мирный способ выйти из нынешнего кризиса, а также избежать неизвестности или хаоса, или гражданского конфликта - вновь повернуться к народу, (организовать - ИФ) досрочные выборы после издания честного избирательного закона", - говорится в речи аятоллы, зачитанной его представителем на пятничной молитве в священном для шиитов городе Кербела.

"Мы надеемся, что формирование нового правительства надолго не затянется", - добавил аятолла.

Протесты в Ираке начались в начале октября. Они не остановились и после того, как премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди ушел в отставку.

"Дейли стар" напоминает, что накануне иракский парламент не смог принять новый избирательный закон. Кроме этого, у депутатов пока не вышло согласовать кандидатуру временного премьер-министра, который бы заменил Абделя Махди: хотя в ноябре он покинул пост премьера, но пока что продолжает исполнять обязанности главы правительства.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли более 450 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.