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Дальнее зарубежье 20.12.2019 16:32

Лидер иракских шиитов на фоне политического кризиса в стране призвал к досрочным выборам

Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - призвал провести в Ираке досрочные выборы с целью положить конец политическому кризису и массовым беспорядкам, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

"Самый быстрый и наиболее мирный способ выйти из нынешнего кризиса, а также избежать неизвестности или хаоса, или гражданского конфликта - вновь повернуться к народу, (организовать - ИФ) досрочные выборы после издания честного избирательного закона", - говорится в речи аятоллы, зачитанной его представителем на пятничной молитве в священном для шиитов городе Кербела.

"Мы надеемся, что формирование нового правительства надолго не затянется", - добавил аятолла.

Протесты в Ираке начались в начале октября. Они не остановились и после того, как премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди ушел в отставку.

"Дейли стар" напоминает, что накануне иракский парламент не смог принять новый избирательный закон. Кроме этого, у депутатов пока не вышло согласовать кандидатуру временного премьер-министра, который бы заменил Абделя Махди: хотя в ноябре он покинул пост премьера, но пока что продолжает исполнять обязанности главы правительства.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли более 450 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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Тэги: ИРАК, АЯТОЛЛА, ВЫБОРЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]