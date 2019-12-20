Почти 150 тыс. домохозяйств обесточены на юго-востоке Франции из-за непогоды

Около 140 тыс. домовладений остались без электричества в регионе Овернь-Рон-Альпы из-за обрушившейся бури, сообщают в пятницу французские СМИ.

Сильные порывы ветра нанесли материальный ущерб инфраструктуре, повалены опоры линий электропередач и деревья.

Из-за бури и деревьев, упавших на железнодорожные пути, частично прервано движение поездов в регионе, в частности, связывающих Лион и Сент-Этьен.

Максимальная скорость порывов ветра в ночь на пятницу достигала 200 км/ч. Данных о пострадавших из-за непогоды пока нет.

Французские метеорологические службы в пятницу объявили о высокой вероятности порывистых ветров и ливней в 16 департаментах страны, большинство из которых расположены на юго-востоке Франции.