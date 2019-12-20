Почти 150 тыс. домохозяйств обесточены на юго-востоке Франции из-за непогоды

Около 140 тыс. домовладений остались без электричества в регионе Овернь-Рон-Альпы из-за обрушившейся бури, сообщают в пятницу французские СМИ.
Сильные порывы ветра нанесли материальный ущерб инфраструктуре, повалены опоры линий электропередач и деревья.
Из-за бури и деревьев, упавших на железнодорожные пути, частично прервано движение поездов в регионе, в частности, связывающих Лион и Сент-Этьен.
Максимальная скорость порывов ветра в ночь на пятницу достигала 200 км/ч. Данных о пострадавших из-за непогоды пока нет.
Французские метеорологические службы в пятницу объявили о высокой вероятности порывистых ветров и ливней в 16 департаментах страны, большинство из которых расположены на юго-востоке Франции.
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