Глава МВД потребовал от полиции до вечера закрыть все игорные заведения на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков исполнит решение кабинета министров, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают работу.

"Постановление кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и Фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Аваков в ходе селекторного совещания в пятницу.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.

Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

"Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес", - отметил Околит.

Ранее в "Урядовом портале" было обнародовано правительственное распоряжение о противодействии игорному бизнесу № 1325-р, принятое на заседании кабинета министров в пятницу утром.