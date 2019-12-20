Россия планирует разместить на Луне обсерваторию

"Роскосмос" рассматривает вариант размещения на Луне элементов системы слежения за космическим мусором, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы с ними обсуждаем вопросы увеличения финансирования на то чтобы разместить часть этой системы на лунной поверхности", - сказал Рогозин на пресс-конференции в пятницу в Москве.
"Мы видели возможность размещения на Луне астрономической обсерватории, которая бы прежде всего изучала бы не столько дальний космос, сколько околоземную орбиту", - добавил он.
В данный момент в составе следящей за космическим мусором автоматизированной системы предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве действует несколько станций в России, в частности в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).
Также станции слежения расположены в Армении и Бразилии. Кроме этого планируется в 2019-2020 годах разместить станции системы в Чили, Мексике и ЮАР.
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