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СНГ 20.12.2019 23:20

Россия планирует разместить на Луне обсерваторию

"Роскосмос" рассматривает вариант размещения на Луне элементов системы слежения за космическим мусором, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы с ними обсуждаем вопросы увеличения финансирования на то чтобы разместить часть этой системы на лунной поверхности", - сказал Рогозин на пресс-конференции в пятницу в Москве.

"Мы видели возможность размещения на Луне астрономической обсерватории, которая бы прежде всего изучала бы не столько дальний космос, сколько околоземную орбиту", - добавил он.

В данный момент в составе следящей за космическим мусором автоматизированной системы предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве действует несколько станций в России, в частности в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

Также станции слежения расположены в Армении и Бразилии. Кроме этого планируется в 2019-2020 годах разместить станции системы в Чили, Мексике и ЮАР.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУНА, ОБСЕРВАТОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]