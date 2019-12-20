Апелляционный суд отказал в освобождении экс-президента Армении Кочаряна под залог

Апелляционный суд Армении отказал в освобождении экс-президента республики Роберта Кочаряна под залог, решение в пятницу огласила судья Апелляционного суда Лусине Абгарян.
Адвокаты Кочаряна подали апелляционную жалобу на отказ суда первой инстанции Еревана об освобождении экс-президента страны под залог 18 декабря.
Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
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