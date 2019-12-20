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Регион 20.12.2019 17:41

Апелляционный суд отказал в освобождении экс-президента Армении Кочаряна под залог

Апелляционный суд Армении отказал в освобождении экс-президента республики Роберта Кочаряна под залог, решение в пятницу огласила судья Апелляционного суда Лусине Абгарян.

Адвокаты Кочаряна подали апелляционную жалобу на отказ суда первой инстанции Еревана об освобождении экс-президента страны под залог 18 декабря.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]