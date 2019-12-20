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Дальнее зарубежье 20.12.2019 16:20

Конгресс США расходится на каникулы, дата рассмотрения дела об импичменте Трампу в сенате так и не определена

Ситуация вокруг передачи дела об импичменте президенту США Дональду Трампу зашла в тупик, конгресс США расходится на рождественские каникулы, сообщает агентство Associated Press.

"Мы оказались в тупиковой ситуации", - сказал лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, комментируя ситуацию вокруг дальнейшего рассмотрения импичмента в верхней палате конгресса США.

По его словам, не удалось достигнуть никакого соглашения относительно того, как именно будет выстраиваться дальнейшая процедура импичмента. В частности, нет определенности вокруг того, кто будет выступать в качестве свидетелей в сенате, и когда именно начнется рассмотрение этого дела, отмечает агентство.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне указала, что республиканцы в Сенате должны предоставить детали по свидетелям и показаниям прежде, чем она передаст дело об импичменте в сенат.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Пелоси боится передавать процедуру импичмента на рассмотрение в верхнюю палату американского конгресса и поэтому затягивает этот процесс.

"Она (Пелоси - ИФ) боится представить это в сенат, который может назначить дату (голосования - ИФ) и который поставит крест на всей этой афере", - написал Трамп в Twitter.

Ранее на этой неделе члены Палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, ИМПИЧМЕНТ, КАНИКУЛЫ


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