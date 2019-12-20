ФСРВП направит свыше 4 млн манатов на строительство сети электроснабжения жилых домов для семей вынужденных переселенцев в Агджабединском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит свыше 4 млн манатов на строительство сети электроснабжения жилых домов в поселках Вагазин, Гаракечди и Шейланлы Агджабединского района для 645 семей вынужденных переселенцев.
Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, с предприятием «Interenergo» подписан контракт на осуществление данных работ. Сумма контракта - 4 млн 84,789 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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