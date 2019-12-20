Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, его толчки ощущались в Ташкенте и в Душанбе

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу в 15:39 на территории Афганистана, его почувствовали жители Узбекистана и Таджикистана.
Эпицентр землетрясения располагался в 524 км южнее Ташкента на территории Афганистана. Координаторы эпицентра: 36.64 градуса северной широты, 70.36 градуса восточной долготы. Подземные толчки зафиксированы на глубине 202 км, сообщили в МЧС Узбекистана.
По данным ведомства, в Ташкенте были зафиксировано толчки силой 3 балла по 12-бальной шкале MSK-64. В городе Термезе на узбекско-афганской границе сила подземных толчков составила 4 балла, в других регионах страны ощущались подземные толчки силой от двух до трех баллов.
По предварительным данным, на территории Узбекистана жертв и разрушений нет.
В Душанбе землетрясение в Афганистане отозвалось толчками силой 4 балла, сообщила "Интерфаксу" сотрудница Геофизической службы АН Таджикистана Санавбар Хакимова.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку
Президент Алиев прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Алиев уволил главу ИВ Агстафинского района, задержанного по подозрению во взяточничестве
ЕБРР выделит более 250 млн евро на поддержку МСП в Азербайджане и странах Восточного партнерства
Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020 года - представитель ЕС
SOCAR в I квартале 2020г направит на экспорт по Баку-Новороссийск 325 тыс. т нефти
Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре вырос на 11%, из Азербайджана – на 14,1%
Азербайджан с 1 апреля 2020г начнет применять конвенцию СЕ о защите детей от сексуального насилия
Задержанный глава ИВ Агстафы подозревается в присвоении бюджетных средств
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г