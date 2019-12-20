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СНГ 20.12.2019 16:31

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Афганистане, его толчки ощущались в Ташкенте и в Душанбе

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу в 15:39 на территории Афганистана, его почувствовали жители Узбекистана и Таджикистана.

Эпицентр землетрясения располагался в 524 км южнее Ташкента на территории Афганистана. Координаторы эпицентра: 36.64 градуса северной широты, 70.36 градуса восточной долготы. Подземные толчки зафиксированы на глубине 202 км, сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, в Ташкенте были зафиксировано толчки силой 3 балла по 12-бальной шкале MSK-64. В городе Термезе на узбекско-афганской границе сила подземных толчков составила 4 балла, в других регионах страны ощущались подземные толчки силой от двух до трех баллов.

По предварительным данным, на территории Узбекистана жертв и разрушений нет.

В Душанбе землетрясение в Афганистане отозвалось толчками силой 4 балла, сообщила "Интерфаксу" сотрудница Геофизической службы АН Таджикистана Санавбар Хакимова.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]