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СНГ 20.12.2019 17:26

Мясникович согласован на пост председателя коллегии ЕЭК - Лукашенко

Лидеры государств-членов ЕАЭС согласовали кандидатуру экс-председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии Михаила Мясниковича на пост председателя коллегии ЕЭК, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"У нас отработаны все вопросы представительства и председателя (ЕЭК - ИФ) и персональный состав, договорились в узком составе", - сказал Лукашенко в ходе заседания Совета в пятницу в Санкт-Петербурге.

Он также пригласил Мясниковича, чтобы представить его членам Совета. "А где Михаил Владимирович (Мясникович - ИФ)? Покажите человека вживую, а то подумают кота в мешке предлагаем", - пошутил Лукашенко.

Комментируя персональный состав коллегии ЕЭК, президент Белоруссии сообщил: "Мы только что договорились - блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас (за Белоруссией - ИФ) остается техническое регулирование. Агрокомиссию (министр ЕЭК по сельскому хозяйству - ИФ) мы передаем Армении. И за нами - председательство. Все эти вопросы решены и нечего обсуждать".

Говоря о Мясниковиче, как председателе коллегии ЕЭК, Лукашенко не исключил: "Может, кому-то и не понравится, хотя все его прекрасно знают. Человек он очень опытный".

Как сообщалось, в конце ноября Лукашенко на встрече с Мясниковичем заявил, что республика предлагает кандидатуру спикера на должность председателя коллегии ЕЭК.

"Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать (на пост председателя коллегии ЕЭК - ИФ). Правда, и желающие были. Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть", - сказал Лукашенко.

Ранее Мясникович занимал должность главы администрации президента Белоруссии (с 1995 по 2001 годы) и руководителя Национальной академии наук (в 2001-2010 годах). С 2010 по 2014 год был премьер-министром. В январе 2015 года избран председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии пятого созыва, в октябре 2016 года - переизбран спикером верхней палаты шестого созыва.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕЭК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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