В Швейцарии выведена из эксплуатации мюллебергская АЭС

Атомная электростанция в швейцарской коммуне Мюллеберг выведена из эксплуатации через 47 лет после начала работы, сообщило в пятницу швейцарское телевидение.
Ядерный реактор электростанции был деактивирован в прямом эфире в 12:30 по местному времени (14:30 мск).
Отмечается, что АЭС, построенная в 1972 году, выработала достаточно электроэнергии для того, чтобы покрыть электропотребление в соседнем городе Берн на 100 лет.
Закрытие мюллебергской АЭС является первым шагом к отказу Швейцарии от атомной энергии.
Швейцарские экоактивисты поприветствовали этот шаг.
"Естественно мы приветствуем решение закрыть завод. Мы были бы рады, если бы он был закрыт ранее", - заявил представитель французской федерации антиядерных групп.
В то же время, многие швейцарцы негативно приняли этот факт.
Правительство Швейцарии заявило, что не будет строить новые АЭС и выведет из эксплуатации существующие ядерные реакторы в конце срока из службы.
Ожидается, что следующей будет АЭС в городе Бецнау, построенная в 1969 году
Решение Швейцарии о прекращении использования ядерной энергии вызвано аварией на АЭС Фукусима-1 в Японии и обеспокоенностью по поводу безопасности во всем мире. Решение было подтверждено на референдуме 2017 года.
Сообщается, что Германия в свою очередь должна отказаться от использования атомной энергии к 2022 году.
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