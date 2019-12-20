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В Швейцарии выведена из эксплуатации мюллебергская АЭС

Атомная электростанция в швейцарской коммуне Мюллеберг выведена из эксплуатации через 47 лет после начала работы, сообщило в пятницу швейцарское телевидение.

Ядерный реактор электростанции был деактивирован в прямом эфире в 12:30 по местному времени (14:30 мск).

Отмечается, что АЭС, построенная в 1972 году, выработала достаточно электроэнергии для того, чтобы покрыть электропотребление в соседнем городе Берн на 100 лет.

Закрытие мюллебергской АЭС является первым шагом к отказу Швейцарии от атомной энергии.

Швейцарские экоактивисты поприветствовали этот шаг.

"Естественно мы приветствуем решение закрыть завод. Мы были бы рады, если бы он был закрыт ранее", - заявил представитель французской федерации антиядерных групп.

В то же время, многие швейцарцы негативно приняли этот факт.

Правительство Швейцарии заявило, что не будет строить новые АЭС и выведет из эксплуатации существующие ядерные реакторы в конце срока из службы.

Ожидается, что следующей будет АЭС в городе Бецнау, построенная в 1969 году

Решение Швейцарии о прекращении использования ядерной энергии вызвано аварией на АЭС Фукусима-1 в Японии и обеспокоенностью по поводу безопасности во всем мире. Решение было подтверждено на референдуме 2017 года.

Сообщается, что Германия в свою очередь должна отказаться от использования атомной энергии к 2022 году.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, АЭС, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]