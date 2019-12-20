Решение о продлении экономических санкций ЕС против РФ вступит в силу 21 декабря - публикация

Постановление Совета ЕС от 19 декабря 2019 года о продлении на полгода экономических санкций в отношении России за действия, "дестабилизирующие ситуацию на Украине", опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" Евросоюза и вступит в силу 21 декабря.
"Данное решение вступает в силу на следующий день за его публикацией в "Официальном журнале" Европейского союза", - сказано в документе.
Совет ЕС, как отмечается в постановлении, продлил эти санкции до 31 июля 2020 года.
Публикация в "Официальном журнале" завершает юридическое оформление политического решения глав государств и правительств Евросоюза, принятого 12 декабря на саммите ЕС на основе сообщений европейским лидерам, сделанных канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года.
"Учитывая, что минские соглашения не реализованы полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции в отношении России", - сообщил Совет ЕС 19 декабря.
В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года.
Экономические санкции включают:
- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;
- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;
- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.
На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией минских соглашений, которая в то время была предусмотрена на 31 декабря 2015 года.
Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры против физических и юридических лиц и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".
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