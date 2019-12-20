ЕБРР выделит более 250 млн евро на поддержку МСП в Азербайджане и странах Восточного партнерства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) расширяют свою поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении, говорится в сообщении ЕБРР.

«ЕБРР предоставит кредитные линии на сумму более 250 млн евро местным финансовым учреждениям для развития бизнеса в регионах, где ЕБРР работает более конкурентоспособно. Ссуды помогут МСП воспользоваться возможностями, которые открывают зоны свободной торговли (DCFTA), а также другие соглашения о партнерстве с ЕС», - говорится в сообщении.

В свою очередь, ЕС предоставляет гранты в размере 67,6 млн евро для поддержки этих инвестиций посредством технической помощи, которая повысит осведомленность о зеленых технологиях с высоким рыночным потенциалом и будет стимулировать субзаемщиков к внедрению этих технологий путем предоставления инвестиционных стимулов. ЕС также поддерживает финансирование в местной валюте.

Ожидается, что новые средства будут доступны во всех шести странах Восточного партнерства. Кредитная линия EU4Business-EBRD уже доступна в Грузии, Молдове и Украине – странах, которые уже подписали Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС.

С 2016 года кредитная линия EU4Business-EBRD поддержала более 250 предприятий, от производителей мебели и агробизнеса до туроператоров и предприятий, работающих в большинстве секторов экономики.

«Это флагманский проект для ЕБРР и нашего ключевого партнера, ЕС, в регионе. Мы работаем вместе, чтобы улучшить жизнь людей и построить устойчивую и интегрированную экономику. Это подчеркивает успех и позитивное влияние нашей совместной работы на то, что мы теперь в состоянии расширить нашу кредитную линию для большего числа стран», - сказал Пьер Хайльбронн, вице-президент ЕБРР по политике и партнерству.

Кристиан Даниэльссон, генеральный директор по переговорам о соседстве и расширении в Европейской комиссии, отметил: «ЕС гордится тем, что оказывает поддержку МСП в рамках Восточного партнерства, делая регион ближе к ЕС через торговые возможности, обеспечивая доступ к финансированию на местном уровне и в местной валюте, а также прогресс зеленых технологий вместе со странами-партнерами».

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 27 млрд евро в более чем 1,2 тыс. проектов в 6 странах.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 августа 2019 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,43 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 37 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 23% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 1%.

А.Мамедов