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Регион 20.12.2019 19:21

Армения готова координировать программу формирования ювелирного брэнда в ЕврАзЭС - Пашинян

Каждая из стран-участниц ЕврАзЭС возьмет на кураторство один из крупных интеграционных проектов, Армения хочет курировать создание единого ювелирного брэнда Союза.

В Санкт-Петербурге в пятницу завершился саммит Евразийского экономического Союза.

По его итогам премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна (которая до 1 февраля председательствует в ЕврАзЭС) выступила с инициативой "предложить каждой из наших стран осуществлять кураторство одного из крупных интеграционных проектов".

"Мы (Армения) выразили готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного брэнда Евразийского Союза", - сообщил Пашинян.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРАЗЭС, ПРОЕКТЫ, КУРАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]