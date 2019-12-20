Армения готова координировать программу формирования ювелирного брэнда в ЕврАзЭС - Пашинян

Каждая из стран-участниц ЕврАзЭС возьмет на кураторство один из крупных интеграционных проектов, Армения хочет курировать создание единого ювелирного брэнда Союза.
В Санкт-Петербурге в пятницу завершился саммит Евразийского экономического Союза.
По его итогам премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна (которая до 1 февраля председательствует в ЕврАзЭС) выступила с инициативой "предложить каждой из наших стран осуществлять кураторство одного из крупных интеграционных проектов".
"Мы (Армения) выразили готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного брэнда Евразийского Союза", - сообщил Пашинян.
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