Армения готова координировать программу формирования ювелирного брэнда в ЕврАзЭС - Пашинян

Каждая из стран-участниц ЕврАзЭС возьмет на кураторство один из крупных интеграционных проектов, Армения хочет курировать создание единого ювелирного брэнда Союза.

В Санкт-Петербурге в пятницу завершился саммит Евразийского экономического Союза.

По его итогам премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его страна (которая до 1 февраля председательствует в ЕврАзЭС) выступила с инициативой "предложить каждой из наших стран осуществлять кураторство одного из крупных интеграционных проектов".

"Мы (Армения) выразили готовность координировать реализацию программы формирования ювелирного брэнда Евразийского Союза", - сообщил Пашинян.