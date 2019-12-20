Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019

18 декабря2019года в Hyatt Regency Baku / Hyatt Hall состоялся праздничный новогодний прием ицеремония вручения международной премии Caspian Business Award 2019.
Выступая на церемонии, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев сказал, что по итогам года премиивручаютсякомпаниям и топ-менеджерам наиболее активно участвующим в производственной и социальной сферах на территории государств Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. Премии охватывают многие сектора экономики, такие какнефть и газ, транспортировка и логистика,агропромышленность,образованиеи т.д.
Номинантыбыли определены врезультатеопроса,проведенногосреди менеджеров высшего и среднего звена компаний в более чем 50 странах мира, добавил Тельман Алиев.
В приеме приняли участие руководители государственных структур, министерств, компании-члены Caspian European Club.
Премии в номинации «За вклад в развитие диалога бизнес-власть» были присужденыПредседателю Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса ОрхануМамедову и Председателю Государственного Таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафару Мехдиеву.
Председатель Правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедовотметил возрастающую роль малого и среднего бизнеса в экономике Азербайджана и пожелал успехов в реализации проектов Caspian European Club
Первый заместитель Государственного Таможенного Комитета Исмаил Гусейнов приняв премию и поблагодарилCaspian European Clubза активное содействие в диалоге между госструктурами и деловыми кругами.
Спонсоромцеремонии Caspian Business Award 2019 является Cahan Holding.
Мероприятия продолжилось развлекательной программой в ходе которой состоялся диалог участников мероприятия с заслуженным артистом Азербайджанской республики, руководителем театра КВН «Парни из Баку» Таиром Имановым и сценаристом Анвером Мансуровым.
Также были проведены интересные конкурсы по итогам которых были разыграны призы от компаний членовCaspian European Club.
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 50 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Победители премии“CASPIAN BUSINESS AWARD –- 2019 по номинациям:
Председатель Правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов-За вклад в развитие диалога бизнес-власть
Председатель Государственного Таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафар Мехдиев- За вклад в развитие диалога бизнес-власть.
Cahan Holding -Холдинг Года
Производственное объединение Азеригаз–Завнедрение современных технологий впроизводстве
Azərsüd–Производитель молочной продукции года
Azpetrol LTD –Сеть автозаправочных станций года
ASE Express & OCS, DSV–Логистическая компания года
Aki İnter–Образовательная компания года
BHB strategic media agency–Рекламная компания года
Caspian Events Organisers LLC–Организатор выставок года
Debet Safety–Компания года по производствусредств личной защиты и спецодежды
Qala Siğorta -Страховая компания года
“Yagmur-2” LLC –За рациональное использование водных ресурсов
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