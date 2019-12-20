Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019

18 декабря2019года в Hyatt Regency Baku / Hyatt Hall состоялся праздничный новогодний прием ицеремония вручения международной премии Caspian Business Award 2019.

Выступая на церемонии, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев сказал, что по итогам года премиивручаютсякомпаниям и топ-менеджерам наиболее активно участвующим в производственной и социальной сферах на территории государств Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов. Премии охватывают многие сектора экономики, такие какнефть и газ, транспортировка и логистика,агропромышленность,образованиеи т.д.

Номинантыбыли определены врезультатеопроса,проведенногосреди менеджеров высшего и среднего звена компаний в более чем 50 странах мира, добавил Тельман Алиев.

В приеме приняли участие руководители государственных структур, министерств, компании-члены Caspian European Club.

Премии в номинации «За вклад в развитие диалога бизнес-власть» были присужденыПредседателю Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса ОрхануМамедову и Председателю Государственного Таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафару Мехдиеву.

Председатель Правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедовотметил возрастающую роль малого и среднего бизнеса в экономике Азербайджана и пожелал успехов в реализации проектов Caspian European Club

Первый заместитель Государственного Таможенного Комитета Исмаил Гусейнов приняв премию и поблагодарилCaspian European Clubза активное содействие в диалоге между госструктурами и деловыми кругами.

Спонсоромцеремонии Caspian Business Award 2019 является Cahan Holding.

Мероприятия продолжилось развлекательной программой в ходе которой состоялся диалог участников мероприятия с заслуженным артистом Азербайджанской республики, руководителем театра КВН «Парни из Баку» Таиром Имановым и сценаристом Анвером Мансуровым.

Также были проведены интересные конкурсы по итогам которых были разыграны призы от компаний членовCaspian European Club.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 50 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Победители премии“CASPIAN BUSINESS AWARD –- 2019 по номинациям:

Председатель Правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов-За вклад в развитие диалога бизнес-власть

Председатель Государственного Таможенного комитета Азербайджанской Республики Сафар Мехдиев- За вклад в развитие диалога бизнес-власть.

Cahan Holding -Холдинг Года

Производственное объединение Азеригаз–Завнедрение современных технологий впроизводстве

Azərsüd–Производитель молочной продукции года

Azpetrol LTD –Сеть автозаправочных станций года

ASE Express & OCS, DSV–Логистическая компания года

Aki İnter–Образовательная компания года

BHB strategic media agency–Рекламная компания года

Caspian Events Organisers LLC–Организатор выставок года

Debet Safety–Компания года по производствусредств личной защиты и спецодежды

Qala Siğorta -Страховая компания года

“Yagmur-2” LLC –За рациональное использование водных ресурсов