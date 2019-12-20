Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку

Президент Азербайджана в рамках визита в Россию встретился с представителями азербайджанской диаспорой Санкт-Петербурга.
В ходе встречи Алиев отметил, что текущий год был знаковым в укреплении азербайджано-российских отношений.
«У меня были многочисленные встречи с президентом Владимиром Путиным. Каждая встреча была очень продуктивной. На уровне министров было много взаимных визитов, в частности, в апреле текущего года был осуществлен официальный визит в Азербайджан председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Ивановны Матвиенко. Другие чиновники также осуществляли визиты. Еще одна встреча ожидается в конце этого года. Министр экономического развития России (Максим Орешкин) прибудет в Баку, где он и его коллеги отправятся к границе для открытия нового моста через реку Самур (24 декабря – ИФ)», - сказал Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.
Кроме этого, президент положительно отметил уровень жизни азербайджанцев, проживающих в России. «Отношение к азербайджанцам в России весьма положительное, они живут комфортно. Многие из них имеют большие возможности в науке, образовании и бизнесе. Азербайджанцы уже представлены в законодательных органах в областях и крупных городах России. Число этнических азербайджанцев, являющихся гражданами России, составляет около 700 тыс. человек. Есть также много граждан Азербайджана, которые приезжают сюда на работу или в гости. Поэтому наличие российско-азербайджанских отношений на этом уровне имеет большое значение как для азербайджанцев, проживающих в России, так и для нас», - подчеркнул президент.
Также президент отметил, что самая большая русская община на Южном Кавказе находится в Азербайджане. «Они, как наши братья, способствуют общему развитию Азербайджана», - сказал Алиев.
Х.Насирзаде
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