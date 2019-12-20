Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8896 RUR   0.0273 GBR   2.2135 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 20.12.2019 17:38

Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку

Президент Азербайджана в рамках визита в Россию встретился с представителями азербайджанской диаспорой Санкт-Петербурга.

В ходе встречи Алиев отметил, что текущий год был знаковым в укреплении азербайджано-российских отношений.

«У меня были многочисленные встречи с президентом Владимиром Путиным. Каждая встреча была очень продуктивной. На уровне министров было много взаимных визитов, в частности, в апреле текущего года был осуществлен официальный визит в Азербайджан председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Ивановны Матвиенко. Другие чиновники также осуществляли визиты. Еще одна встреча ожидается в конце этого года. Министр экономического развития России (Максим Орешкин) прибудет в Баку, где он и его коллеги отправятся к границе для открытия нового моста через реку Самур (24 декабря – ИФ)», - сказал Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

Кроме этого, президент положительно отметил уровень жизни азербайджанцев, проживающих в России. «Отношение к азербайджанцам в России весьма положительное, они живут комфортно. Многие из них имеют большие возможности в науке, образовании и бизнесе. Азербайджанцы уже представлены в законодательных органах в областях и крупных городах России. Число этнических азербайджанцев, являющихся гражданами России, составляет около 700 тыс. человек. Есть также много граждан Азербайджана, которые приезжают сюда на работу или в гости. Поэтому наличие российско-азербайджанских отношений на этом уровне имеет большое значение как для азербайджанцев, проживающих в России, так и для нас», - подчеркнул президент.

Также президент отметил, что самая большая русская община на Южном Кавказе находится в Азербайджане. «Они, как наши братья, способствуют общему развитию Азербайджана», - сказал Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДИАСПОРА


Похожие новости


Путин за время пресс-конференции дал ответы на 71 вопрос Путин в 15-й раз соберет журналистов на ежегодную большую пресс-конференцию Президент Молдавии поедет в Россию на заседание Высшего совета ЕАЭС и саммит СНГ Президент Белоруссии не исключает еще нескольких раундов переговоров с РФ по "больным вопросам" Кремль советует Зеленскому выполнять минские договоренности, чтобы добиться рукопожатия Путина Эрдоган заявляет, что симпатизирует и Трампу, и Путину

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]