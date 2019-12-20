Китаю будет несложно увеличить закупки сельхозтоваров в США до $40 млрд в год - аналитики

Выполнение Китаем условия о наращивании закупок сельхозпродукции в США до $40 млрд в год не вызовет проблем у властей КНР, полагают эксперты Shanghai JC Intelligence Co. (JCI), считающейся наиболее информированной аналитической компанией в сфере сельского хозяйства.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, предусматривающей увеличение Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Китай обязался ежегодно закупать в Штатах сельхозтовары объемом $40 млрд в год. Трамп ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозпродукции "довольно скоро" достигнут $50 млрд в год.

В 2017 году - до начала торговой войны США и Китая - КНР импортировала из Штатов сельхозтовары и сопутствующие товары стоимостью $24 млрд.

Многие эксперты скептически оценивают возможность столь существенного наращивания Китаем закупок американской сельхозпродукции, пишет Bloomberg. Так, аналитики Citigroup считают, что увеличение импорта даже до $32 млрд будет "большим достижением".

Тем временем в JCI полагают, что Китай может только американских соя-бобов закупать на $18,7 млрд в год. JCI оценивает потенциальные закупки Китаем американского зерна и сопутствующих продуктов на уровне $7 млрд в год, свинины и куриных окорочков - более чем на $2 млрд в год, орехов - на $2,5 млрд в год . Кроме того, по оценкам JCI, КНР может закупать в Штатах этанол на сумму $5,9 млрд в год, а также рыбную продукцию на $1,5 млрд в год и хлопок на $1,6 млрд в год.