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Дальнее зарубежье 20.12.2019 19:40

Китаю будет несложно увеличить закупки сельхозтоваров в США до $40 млрд в год - аналитики

Выполнение Китаем условия о наращивании закупок сельхозпродукции в США до $40 млрд в год не вызовет проблем у властей КНР, полагают эксперты Shanghai JC Intelligence Co. (JCI), считающейся наиболее информированной аналитической компанией в сфере сельского хозяйства.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, предусматривающей увеличение Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Китай обязался ежегодно закупать в Штатах сельхозтовары объемом $40 млрд в год. Трамп ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозпродукции "довольно скоро" достигнут $50 млрд в год.

В 2017 году - до начала торговой войны США и Китая - КНР импортировала из Штатов сельхозтовары и сопутствующие товары стоимостью $24 млрд.

Многие эксперты скептически оценивают возможность столь существенного наращивания Китаем закупок американской сельхозпродукции, пишет Bloomberg. Так, аналитики Citigroup считают, что увеличение импорта даже до $32 млрд будет "большим достижением".

Тем временем в JCI полагают, что Китай может только американских соя-бобов закупать на $18,7 млрд в год. JCI оценивает потенциальные закупки Китаем американского зерна и сопутствующих продуктов на уровне $7 млрд в год, свинины и куриных окорочков - более чем на $2 млрд в год, орехов - на $2,5 млрд в год . Кроме того, по оценкам JCI, КНР может закупать в Штатах этанол на сумму $5,9 млрд в год, а также рыбную продукцию на $1,5 млрд в год и хлопок на $1,6 млрд в год.

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Тэги: КИТАЙ, США, СЕЛЬХОЗТОВАРЫ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]