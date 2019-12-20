В Украине 22 декабря пройдут первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах

На Украине в воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах состоятся первые местные выборы, сообщает в пятницу пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в фейсбуке.
"В воскресенье, 22 декабря 2019 года, в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТГ) в 21 области Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - говорится в сообщении.
В ЦИК отмечают, что по предварительным подсчетам, на местных выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей.
Так, для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1734 территориальных, одномандатных избирательных округов. Подчеркивается, что голосование, которое начнется в 8:00 и продлится до 20:00, состоится на 536 избирательных участках.
Кроме того, в ЦИК напомнили, 20 декабря в 24:00 заканчивается предвыборная агитация.
"Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 включительно. В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно", - сказано в сообщении.
В указанных выборах принимают участие 29 политических партий, подавших в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах.
Также Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 16 общественным организациям.
"Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря, составляет 21 млн 842,2 тыс. грн", - добавили в ЦИК.
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