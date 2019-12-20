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Дальнее зарубежье 20.12.2019 18:59

Супруг Елизаветы II помещен в больницу - Букингемский дворец

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован, сообщили в пятницу в Букингемском дворце.

"Герцог Эдинбургский отправился этим утром из Норфолка в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне", - приводят британские СМИ выдержки из заявления дворца.

В нем отмечается, что 98-летний супруг Елизаветы II доставлен в больницу "для осмотра и лечения в связи с возникшими ранее медицинскими проблемами".

В Букингемском дворце указали, что в данном случае госпитализация - это мера предосторожности". Ожидается, что он пробудет под надзором врачей несколько дней.

В мае 2017 года стало известно, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, СУПРУГ, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]