Супруг Елизаветы II помещен в больницу - Букингемский дворец

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован, сообщили в пятницу в Букингемском дворце.
"Герцог Эдинбургский отправился этим утром из Норфолка в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне", - приводят британские СМИ выдержки из заявления дворца.
В нем отмечается, что 98-летний супруг Елизаветы II доставлен в больницу "для осмотра и лечения в связи с возникшими ранее медицинскими проблемами".
В Букингемском дворце указали, что в данном случае госпитализация - это мера предосторожности". Ожидается, что он пробудет под надзором врачей несколько дней.
В мае 2017 года стало известно, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение.
Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку
Президент Алиев прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Алиев уволил главу ИВ Агстафинского района, задержанного по подозрению во взяточничестве
Eurasia Drilling за 11 месяцев снизила бурение на 16%, проходка подросла на 2%
Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $66,08 за баррель
Цена на газ для Белоруссии в 2020г останется на уровне 2019г - Лукашенко
Суд в Баку отправил под арест на 4 месяца экс-главу ИВ Агстафинского района - СМИ
Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре вырос на 11%, из Азербайджана – на 14,1%
Азербайджан с 1 апреля 2020г начнет применять конвенцию СЕ о защите детей от сексуального насилия
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г