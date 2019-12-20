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СНГ 20.12.2019 21:35

Лидеры стран СНГ получат копии архивных документов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин поручил предоставить коллегам по СНГ копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны.

На неформальном саммите СНГ глава российского государства рассказал президентам стран Содружества о поднятых архивных материалах, а затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.

Пояснения давал руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

"Я в принципе достаточно подробно рассказал (о представленных документах). У меня предложение: коллеги ко мне уже подходили и просили копии документов. Надо сделать подборку, и мы разошлем", - поручил глава государства Артизову.

"Обязательно!" - пообещал глава Федерального архивного агентства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВОЙНА, АРХИВЫ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]