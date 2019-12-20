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ТЭК 20.12.2019 19:04

Цена на газ для Белоруссии в 2020г останется на уровне 2019г - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным о сохранении в 2020 году текущей цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров - ИФ).

"По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник (24 декабря - ИФ) в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

Как сообщалось, Белоруссия неоднократно предлагала снизить цену поставок газа в республику с 2020 года до уровня Смоленской области, мотивируя это необходимостью создания равных условий для субъектов хозяйствования как ключевого элемента углубления интеграции двух стран.

Между тем, накануне переговоров с Лукашенко Путин заявил, что считает "странноватым" предложение Минска о снижении цен на энергоносители в условиях отсутствия общих законов и наднациональных органов.

"Это (снижение цены на газ для Белоруссии - ИФ) можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов. В том числе, в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы - контрольные и эмиссионные. Даже общие правила в сфере антимонопольной политики, а может быть и общий орган (. . .). Поэтому забегать вперед и начинать дотировать Белоруссии то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопроса союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что Белоруссия хотела бы получать газ по цене соседней Смоленской области. "Мы же продаем все в Белоруссию беспошлинно. Это первое. Второе - что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа в Европу, и в Белоруссию. У Белоруссии самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров - это $127 за 1 тыс. кубов. В Европу за $200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза", - сказал российский президент.

Путин напомнил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет $70 за 1 тыс. кубометров, для промышленности - $75 за 1 тыс. кубометров и $62 - для населения. "При этом, чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 млрд (кубометров газа - ИФ). В Белоруссию мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы дотируем целиком такой первичный энергоноситель как газ для всей страны. Согласитесь, это вопрос очень странный. То есть Россия должна дотировать другую страну также как самую дотируемую в России область - Смоленскую. Это странновато", - сказал Путин.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]