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Британский парламент предварительно одобрил законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента в пятницу предварительно одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС, который включает согласованное премьером страны Борисом Джонсоном с Брюсселем соглашение по Brexit.

"За" проголосовали 358 депутатов, "против" - 234.

Речь шла о первом голосовании палаты общин нового созыва по данному законопроекту. Эксперты ожидали его результатов, чтобы посмотреть, насколько мощной поддержкой в парламенте теперь пользуются планы Джонсона по выводу Великобритании из ЕС.

Британские СМИ отмечают, что это было второе чтение законопроекта. Первое чтение состоялось в октябре этого года, тогда члены британской палаты прежнего созыва общин также выразили поддержку документу.

"Одобрение во втором чтении законопроекта о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) успешно завершилось, а это означает, что мы стали на один шаг ближе к тому, чтобы осуществить Brexit", - написал Джонсон в твиттере.

Ожидается, что теперь, уже в следующем году, состоится финальное - "третье чтение". В начале января обе палаты парламента вновь обсудят законопроект, а затем в каждой из палат состоится окончательное голосование.

Выступая ранее в пятницу в нижней палате перед голосованием, Джонсон заявил, что этот законопроект "отвергает (возможность - ИФ) дальнейшей отсрочки". "Он обеспечивает выход (Великобритании из ЕС - ИФ) 31 января", - указал премьер.

Премьер также отметил, что законопроект "открывает путь для амбициозного соглашения о свободной торговле" с ЕС.

Голосование по соглашению по Brexit состоялось впервые после того, как в Великобритании состоялись парламентские выборы (12 декабря - ИФ), по итогам которых Консервативная партия Джонсона получила большинство - 365 мест в 650-местном парламенте. Этот показатель стал самым значительным большинством, которое когда-либо добивались консерваторы со времен британского премьера Маргарет Тэтчер. Именно по этой причине ожидалось, что в пятницу законопроект легко получит одобрение нижней палаты.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

После выборов в Великобритании председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал британский парламент как можно быстрее заняться ратификацией соглашения по Brexit, чтобы стороны перешли к следующей фазе переговоров: сторонам предстоит согласовать принципы будущих отношений, в частности, в сфере торговли.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, BREXIT, СОГЛАШЕНИЕ


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