Соединенные Штаты намерены сохранять давление на Венесуэлу, а также призывают ЕС вводить дополнительные ограничительные меры против официального Каракаса, до проведения в этой стране новых выборов, заявил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"Мы будем продолжать наши санкции (против официального Каракаса - ИФ) и усиливать их... и мы надеемся, что ЕС последует за нами и также введет дополнительные санкции против режима", - сказал он.
"Мадуро боится свободных выборов. Поэтому давление нужно для того, чтобы добиться проведения свободных выборов", - считает Абрамс.
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