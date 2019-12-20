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Дальнее зарубежье 20.12.2019 20:30

США призывают ЕС усиливать санкции против Венесуэлы до проведения там "свободных выборов"

Соединенные Штаты намерены сохранять давление на Венесуэлу, а также призывают ЕС вводить дополнительные ограничительные меры против официального Каракаса, до проведения в этой стране новых выборов, заявил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Мы будем продолжать наши санкции (против официального Каракаса - ИФ) и усиливать их... и мы надеемся, что ЕС последует за нами и также введет дополнительные санкции против режима", - сказал он.

"Мадуро боится свободных выборов. Поэтому давление нужно для того, чтобы добиться проведения свободных выборов", - считает Абрамс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]