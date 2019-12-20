Суд в Баку отправил под арест на 4 месяца экс-главу ИВ Агстафинского района - СМИ

Суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста экс-главе Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддину Гулиеву и его заместителю Рамизу Татарову, задержанным по подозрению в превышении должностных полномочий и взяточничестве, сообщают местные СМИ.
"Сабаильский районный суд в ходе судебного процесса, проведенного под председательством судьи Айтен Алиевой, избрал меру пресечения в виде ареста Гулиева на 4 месяца. В отношении Татарова также выбрана мера пресечения в виде ареста", -отмечают издания.
По информации СМИ, Сабаильский районный суд также избрал меру пресечения в виде ареста на 4 месяца экс-главе ИВ города Евлах Годже Самедову.
Как сообщалось, накануне Службой государственной безопасности Азербайджана, Гулиев и Татаров были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий и взяточничестве.
СГБ Азербайджана также задержала Самедова, который также подозревается в присвоении бюджетных средств.
В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на определение других фигурантов по делу и привлечение их к ответственности.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением в пятницу освободил Гулиева от должности главы ИВ Агстафинского района.
Н.Аббасова
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