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    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

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ТЭК 20.12.2019 19:57

Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $66,08 за баррель

Падение цен на нефть усилилось в пятницу на фоне "медвежьих" технических сигналов, тем не менее, рынок завершает в плюсе третью неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составила $66,08 за баррель, что на $0,46 (0,69%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,81 (1,32%) - до $60,37 за баррель.

Падение цены WTI ниже $61 за баррель в ходе торгов в пятницу было воспринято трейдерами, как "медвежий" сигнал, что усилило спад, пишет Bloomberg.

В декабре WTI подорожала более чем на 10%, что может стать наилучшей динамикой цены для этого месяца года за последние 17 лет. Поддержку нефтяному рынку в текущем месяце оказало решение ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также заключение промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

"В последние несколько месяцев мы были уверены, в том, что цены на нефть будут расти, однако теперь наши прогнозы становятся более сдержанными", - отмечает аналитик DNB Markets Хельга Мартинсен.

"Рынок уже учел дополнительное ограничение добычи странами ОПЕК+, сделка США и Китая подтверждена, и, в связи с этим, мы считаем ограниченным потенциал подъема цен на нефть в следующие один-три месяца", - цитирует аналитика Dow Jones.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]