Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $66,08 за баррель

Падение цен на нефть усилилось в пятницу на фоне "медвежьих" технических сигналов, тем не менее, рынок завершает в плюсе третью неделю подряд.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составила $66,08 за баррель, что на $0,46 (0,69%) ниже уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,81 (1,32%) - до $60,37 за баррель.
Падение цены WTI ниже $61 за баррель в ходе торгов в пятницу было воспринято трейдерами, как "медвежий" сигнал, что усилило спад, пишет Bloomberg.
В декабре WTI подорожала более чем на 10%, что может стать наилучшей динамикой цены для этого месяца года за последние 17 лет. Поддержку нефтяному рынку в текущем месяце оказало решение ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также заключение промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.
"В последние несколько месяцев мы были уверены, в том, что цены на нефть будут расти, однако теперь наши прогнозы становятся более сдержанными", - отмечает аналитик DNB Markets Хельга Мартинсен.
"Рынок уже учел дополнительное ограничение добычи странами ОПЕК+, сделка США и Китая подтверждена, и, в связи с этим, мы считаем ограниченным потенциал подъема цен на нефть в следующие один-три месяца", - цитирует аналитика Dow Jones.
Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку
Президент Алиев прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Алиев уволил главу ИВ Агстафинского района, задержанного по подозрению во взяточничестве
Суд в Баку отправил под арест на 4 месяца экс-главу ИВ Агстафинского района - СМИ
Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре вырос на 11%, из Азербайджана – на 14,1%
Азербайджан с 1 апреля 2020г начнет применять конвенцию СЕ о защите детей от сексуального насилия
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
В Швейцарии выведена из эксплуатации мюллебергская АЭС
На Украине полиция остановила работу более 5 тыс. игорных заведений
В Израиле критикуют МУС за рассмотрение иска о возможных военных преступлениях израильтян против палестинцев
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г