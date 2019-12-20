Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $66,08 за баррель

Падение цен на нефть усилилось в пятницу на фоне "медвежьих" технических сигналов, тем не менее, рынок завершает в плюсе третью неделю подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составила $66,08 за баррель, что на $0,46 (0,69%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,81 (1,32%) - до $60,37 за баррель.

Падение цены WTI ниже $61 за баррель в ходе торгов в пятницу было воспринято трейдерами, как "медвежий" сигнал, что усилило спад, пишет Bloomberg.

В декабре WTI подорожала более чем на 10%, что может стать наилучшей динамикой цены для этого месяца года за последние 17 лет. Поддержку нефтяному рынку в текущем месяце оказало решение ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также заключение промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

"В последние несколько месяцев мы были уверены, в том, что цены на нефть будут расти, однако теперь наши прогнозы становятся более сдержанными", - отмечает аналитик DNB Markets Хельга Мартинсен.

"Рынок уже учел дополнительное ограничение добычи странами ОПЕК+, сделка США и Китая подтверждена, и, в связи с этим, мы считаем ограниченным потенциал подъема цен на нефть в следующие один-три месяца", - цитирует аналитика Dow Jones.