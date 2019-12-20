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Регион 20.12.2019 20:01

Скончался еще один сотрудник ФСБ, тяжело раненный накануне на Лубянке - СКР

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.

По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.

По словам Петренко, "СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ".

По данным Петренко, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

"Действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации", - сказала Петренко.

По ее словам, в настоящее время "изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, РАНЕНЫЙ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]