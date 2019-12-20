Скончался еще один сотрудник ФСБ, тяжело раненный накануне на Лубянке - СКР

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
По ее словам, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения средней степени тяжести.
По словам Петренко, "СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ".
По данным Петренко, 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
"Действия нападавшего были пресечены в результате спецоперации", - сказала Петренко.
По ее словам, в настоящее время "изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".
Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку
Президент Алиев прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Алиев уволил главу ИВ Агстафинского района, задержанного по подозрению во взяточничестве
Eurasia Drilling за 11 месяцев снизила бурение на 16%, проходка подросла на 2%
Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $66,08 за баррель
Цена на газ для Белоруссии в 2020г останется на уровне 2019г - Лукашенко
Суд в Баку отправил под арест на 4 месяца экс-главу ИВ Агстафинского района - СМИ
Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре вырос на 11%, из Азербайджана – на 14,1%
Азербайджан с 1 апреля 2020г начнет применять конвенцию СЕ о защите детей от сексуального насилия
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г