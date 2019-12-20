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Дальнее зарубежье 20.12.2019 20:09

Трамп обсудил с Си Цзиньпином торговое соглашение



Президент США Дональд Трамп заявил, что провел в пятницу продуктивные телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам.

"Провел очень продуктивный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу нашего огромного торгового соглашения", - написал он в Twitter.

Трамп отметил, что "Китай уже увеличил закупки продуктов американских фермеров в соответствии с соглашением".

"Также обсудили Северную Корею, по которой мы тоже работаем с Китаем, и Гонконг. Прогресс!" - добавил президент США.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]