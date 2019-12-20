Трамп обсудил с Си Цзиньпином торговое соглашение





Президент США Дональд Трамп заявил, что провел в пятницу продуктивные телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам.

"Провел очень продуктивный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу нашего огромного торгового соглашения", - написал он в Twitter.

Трамп отметил, что "Китай уже увеличил закупки продуктов американских фермеров в соответствии с соглашением".

"Также обсудили Северную Корею, по которой мы тоже работаем с Китаем, и Гонконг. Прогресс!" - добавил президент США.

Команды переговорщиков от США и КНР провели несколько раундов торговых переговоров с октября, и обе стороны неоднократно подтверждали, что рассчитывают на заключение сделки.