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Дальнее зарубежье 20.12.2019 21:09

Постпред США при ООН призывает Дамаск воздержаться от "рождественского наступления" в Идлибе


Сирийским правительственным силам следует воздержаться в конце этого года от наступательных операций против бойцов оппозиции в провинции Идлиб, заявила в пятницу постпред США при ООН Келли Крафт.

"В Идлибе не должно быть "рождественского" наступления", - предупредила она в ходе заседания СБ ООН, посвященного сирийской проблеме.

Идлиб - последняя сирийская провинция, в которой правительственным войскам продолжают противостоять достаточно существенные силы, поддерживающие оппозицию.

Также Крафт заявила, что именно из-за позиции Дамаска сирийскому конституционному комитету не удается продвигаться вперед в своей работе.

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Тэги: США, ООН, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]