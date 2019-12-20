В ЕС осудили очередную казнь в Белоруссии

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выступил в пятницу с заявлением, в котором осуждается приведение в исполнение в Белоруссии 17 декабря смертного приговора Александру Осиповичу.

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах.

Представитель ЕВС напомнил, что Белоруссия - единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. В этом году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и совершено три казни.

"Мораторий на смертную казнь в Белоруссии мог бы стать первым позитивным шагом на пути к отмене смертной казни в стране. Тем самым Белоруссия присоединилась бы к растущему числу стран, которые искоренили смертную казнь либо в своем законодательстве, либо на практике. В результате за последние 10 лет в 160 странах мира не было казней", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии был расстрелян заключенный Осипович, признанный виновным в убийстве двух женщин.

По данным прокуратуры, Осипович написал ходатайство на имя президента Белоруссии, но оно было оставлено без удовлетворения.

Согласно материалам дела, Осипович в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил знакомых девушек. Те закрылись в ванной комнате, попытавшись спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, проник в ванную комнату. После этого он нанес одной девушке 77 ударов молотком, ножом и руками. Вторая девушка получила от Осиповича не менее 16 ударов ножом и руками, в том числе, два удара ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте.

Смертный приговор Осиповичу был вынесен на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске 9 января. Верховный суд 14 мая принял решение оставить приговор Могилевского областного суда в отношении Осиповича в силе.

В Белоруссии смертная казнь в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, место захоронения не сообщается.