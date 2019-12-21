Секретная команда Apple работает над спутниками для передачи данных на устройства - СМИ

Apple Inc. создала секретную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией, в попытке найти новые способы передачи данных, как, например, подключение к интернету непосредственно на устройствах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом работ.
По словам источников, в проекте, который должен дать первые результаты в течение пяти лет, задействовано около десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей. Работы пока находятся на начальном этапе, и их могут свернуть. Также пока нет четкого понимания относительно того, как будут использоваться спутники, отмечают собеседники Bloomberg. Вместе с тем, по их словам, глава Apple Тим Кук проявляет интерес к проекту, что свидетельствует о его значимости для компании.
Основная цель Apple, как отмечает агентство, вероятно, заключается в том, чтобы обеспечить передачу данных прямо на устройства пользователей, что позволит компании снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий, а также соединить устройства друг с другом в обход привычных каналов связи. Помимо этого, Apple может заниматься разработкой собственных спутников для более точного определения геопозиции устройств, что позволит улучшить сервис карт и добавить новые функции, пишет Bloomberg.
Неизвестно, планирует ли Apple развертывать новую спутниковую группировку или воспользуется наземным оборудованием существующих спутниковых провайдеров. Представитель Apple отказалась предоставить комментарий агентству.
Как сообщается, Apple в последние месяцы активно ищет новых сотрудников для работы над спутниками. Команду возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, которые раньше работали в компании Skybox Imaging, специализирующейся на спутниковой съемке Земли, до того, как она была продана Google в 2014 году, а после руководили спутниковыми и космическими задачами Google.
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