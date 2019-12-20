На Украине полиция остановила работу более 5 тыс. игорных заведений

Правоохранительные органы Украины остановили деятельность почти 5 тыс. 300 игорных заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн, отработка продолжается, сообщается на странице Национальной полиции Украины в фейсбуке в пятницу.

"В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

В полиции обратились к гражданам с просьбой сообщать о любых функционирующих подобных заведениях и обещают сразу реагировать на эти сообщения.

Ранее в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16.00 20 декабря должны прекратить деятельность игорных заведений. По состоянию на 15:00 пятницы, сотрудники полиции сообщили об отработке более 500 заведений во всех регионах Украины.