На Украине полиция остановила работу более 5 тыс. игорных заведений

Правоохранительные органы Украины остановили деятельность почти 5 тыс. 300 игорных заведений и изъяли оборудование стоимостью примерно 50 млн грн, отработка продолжается, сообщается на странице Национальной полиции Украины в фейсбуке в пятницу.
"В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса", - говорится в сообщении.
В полиции обратились к гражданам с просьбой сообщать о любых функционирующих подобных заведениях и обещают сразу реагировать на эти сообщения.
Ранее в пятницу министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16.00 20 декабря должны прекратить деятельность игорных заведений. По состоянию на 15:00 пятницы, сотрудники полиции сообщили об отработке более 500 заведений во всех регионах Украины.
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