Сирийские военные потеряли 17 человек убитыми при отражении двух атак боевиков в провинции Идлиб - ЦПВС

В течение минувших суток боевики вооруженных группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам", "Ансар Ат-Таухид" неоднократно предпринимали попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил, сообщил журналистам в пятницу вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В 21:45 19 декабря около 300 боевиков из группировок "Хуррас Ад-Дин" и "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке бронетехники предприняли попытку прорыва в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз - Телль-Хазна (...) однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации. В период с 00:40 до 01:35 20 декабря боевики были отброшены. К 03:00 прорыв боевиков на данном участке был ликвидирован", - сообщил Боренков.
В 22:05, продолжил он, до 400 членов террористических группировок "Ансар Ат-Таухид" и "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке БМП и пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят - Зарзур для прорыва к населенному пункту Абу-Дали провинции Идлиб.
"Атака боевиков была остановлена на минном поле и огнем подразделений первого эшелона ВС САР, в результате чего нападавшие понесли значительные потери. К 02:00 20 декабря атака вооруженных группировок была отражена", - сказал генерал.
По его данным, в ходе отражения атак террористов погибло 17 военнослужащих вооруженных сил САР, 42 получили ранения. "Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными", - подчеркнул Боренков.
Руководитель ЦПВС отметил, что за минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксированы 58 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.
При этом в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г., продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия - электростанция Мабрук, Айн-Иса - электростанция Мабрук, Камишлия - Хвебира в провинции Хасеке, Аджами - Карокозак, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.
"Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Квайрес - Сабъа-Джафар - Айн-Иса - Бир-Шмандур - Хазима - Хирбет-Халда - Квайрес и по маршруту Камышлия - Телль-Эш-Шур-Гарби - элеватор Алия - Телль-эш-Шур-Гарби - Камышлия", - добавил он.
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