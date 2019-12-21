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Дальнее зарубежье 21.12.2019 11:41

Российские военные привезли гуманитарную помощь в Эль-Хамидию сирийской провинции Тартус

Российские военные оказали гумпомощь сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус). Эти люди бежали от боевиков из Идлибской зоны деэскалации через организованный гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре.

Как рассказали журналистам в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС), всего было роздано 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонн. В ЦПВС уточнили, что эта акция проходит впервые.

За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 6 тыс. тонн продовольствия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]