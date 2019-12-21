Российские военные привезли гуманитарную помощь в Эль-Хамидию сирийской провинции Тартус

Российские военные оказали гумпомощь сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус). Эти люди бежали от боевиков из Идлибской зоны деэскалации через организованный гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре.
Как рассказали журналистам в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС), всего было роздано 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонн. В ЦПВС уточнили, что эта акция проходит впервые.
За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 6 тыс. тонн продовольствия.
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