Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел Германии Майком Хаасом подтвердил отрицательное отношение Вашингтона к строительству газопровода "Северный поток 2", сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили американо-германскую координацию по ряду глобальных вызовов и решительное противодействие Соединенных Штатов продолжению строительства "Северного потока 2", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Стороны также коснулись вопросов ситуации в Ливии и высказались за политическое урегулирование конфликта в этой стране.

Сенат США в минувший вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока 2", заявила ранее канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы выступаем против экстерриториальных санкций", - сказала Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге.