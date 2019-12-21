Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел Германии Майком Хаасом подтвердил отрицательное отношение Вашингтона к строительству газопровода "Северный поток 2", сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили американо-германскую координацию по ряду глобальных вызовов и решительное противодействие Соединенных Штатов продолжению строительства "Северного потока 2", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Стороны также коснулись вопросов ситуации в Ливии и высказались за политическое урегулирование конфликта в этой стране.
Сенат США в минувший вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".
Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.
ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за "Северного потока 2", заявила ранее канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы выступаем против экстерриториальных санкций", - сказала Меркель в среду, отвечая на вопросы в бундестаге.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана анонсировал визит Орешкина в Баку
Президент Алиев прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
В договоренности по газу не вошел долг Украины по евробондам на $3 млрд - вице-премьер РФ
Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд
Санкции США против "Северного потока 2" направлены на устранение РФ с энергорынка как конкурента, считают в Госдуме
Задержанный в Чехии племянник экс-президента Армении Саргсяна доставлен на родину
Самолет авиакомпании AZUR Air совершил посадку в Баку из-за технических проблем
Суд в Баку отправил под арест на 4 месяца экс-главу ИВ Агстафинского района - СМИ
Азерсу получит 8 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения Шамкира
Азерсу получит 8 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Гаха
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Состоялась церемония вручения премии Caspian Business Award 2019
Логистический Центр Абшерон получил Международный Сертификат ISO 9001:2015
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г