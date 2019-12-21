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Дальнее зарубежье 21.12.2019 16:15

Протестующие в иракском городе Эн-Насирия сожгли партийные офисы

Участники антиправительственных протестов в провинции Ди-Кар на юге Ирака подожгли офисы и штаб-квартиры политических партий, сообщает в субботу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По словам собеседника агентства, в городе Эн-Насирия десятки протестующих подожгли здания, в которых размещены представительства политических партий.

Протестующие подожгли штаб-квартиру движения "Бадр", возглавляемого Хади аль-Амири, штаб-квартиру партии "Дава", во главе которой стоит экс-премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, офис движения "Асаиб Ахль аль-Хак" и другие.

Причиной нынешних поджогов стало убийство активиста Мухаммеда аль-Исами. Участник протестов был застрелен накануне неизвестными из проезжавшего автомобиля. В тот же день вооруженному нападению подверглись два других активиста.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции, напоминает агентство.

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Тэги: ИРАК, ПАРТИИ, ОФИСЫ, ПОДЖОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]