Протестующие в иракском городе Эн-Насирия сожгли партийные офисы

Участники антиправительственных протестов в провинции Ди-Кар на юге Ирака подожгли офисы и штаб-квартиры политических партий, сообщает в субботу Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источник в силах безопасности страны.
По словам собеседника агентства, в городе Эн-Насирия десятки протестующих подожгли здания, в которых размещены представительства политических партий.
Протестующие подожгли штаб-квартиру движения "Бадр", возглавляемого Хади аль-Амири, штаб-квартиру партии "Дава", во главе которой стоит экс-премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, офис движения "Асаиб Ахль аль-Хак" и другие.
Причиной нынешних поджогов стало убийство активиста Мухаммеда аль-Исами. Участник протестов был застрелен накануне неизвестными из проезжавшего автомобиля. В тот же день вооруженному нападению подверглись два других активиста.
Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции, напоминает агентство.
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