Самолет авиакомпании AZUR Air совершил посадку в Баку из-за технических проблем

Самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air совершил в субботу вынужденную посадку в аэропорту в Баку в связи с техническими проблемами.
“Самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air,летевший рейсом Гоа-Москва, запросил вынужденную посадку в Баку в связи с техническими проблемами. Самолет благополучно сел в Баку в 11:05 по местному времени”, - сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева.
По данным пресс-службы, все пассажиры рейса будут обеспечены горячим питанием и напитками на период нахождения в бакинском аэропорту.
“По имеющейся у нас информации, авиакомпании AZUR Air пришлет за ними ( пассажирами - ИФ) другой самолет”, - отметили в пресс-службе.
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