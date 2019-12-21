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Происшествия 21.12.2019 14:00

Самолет авиакомпании AZUR Air совершил посадку в Баку из-за технических проблем

Самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air совершил в субботу вынужденную посадку в аэропорту в Баку в связи с техническими проблемами.

“Самолет Boeing-757 российской авиакомпании AZUR Air,летевший рейсом Гоа-Москва, запросил вынужденную посадку в Баку в связи с техническими проблемами. Самолет благополучно сел в Баку в 11:05 по местному времени”, - сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева.

По данным пресс-службы, все пассажиры рейса будут обеспечены горячим питанием и напитками на период нахождения в бакинском аэропорту.

“По имеющейся у нас информации, авиакомпании AZUR Air пришлет за ними ( пассажирами - ИФ) другой самолет”, - отметили в пресс-службе.

Х.Насирзаде
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]