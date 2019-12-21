Президент Алиев выделил дополнительно 9 млн манатов на капремонт автодорог в Бинагадинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Бинагадинском районе.

Согласно распоряжению из резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог выделено 8,7 млн манатов.

Средства пойдут на реконструкцию улиц поселков Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 мая.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде