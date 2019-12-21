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Инфраструктура и тендеры 21.12.2019 16:31

Президент Алиев выделил дополнительно 9 млн манатов на капремонт автодорог в Бинагадинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Бинагадинском районе.

Согласно распоряжению из резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог выделено 8,7 млн манатов.

Средства пойдут на реконструкцию улиц поселков Расулзаде, Баладжары, Бинагади, Ходжасан и 28 мая.

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАПРЕМОНТ, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]