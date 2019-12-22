Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в субботу, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Как сообщала ранее пресс-служба Черноморского флота России, корабль "войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне".
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.
Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.
В январе 2017 года источник сообщил "Интерфаксу", что российские военные модернизируют базу ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. В этих целях велись работы по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.
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