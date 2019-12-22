Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8896 RUR   0.0273 GBR   2.2135 TRY   0.2862

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.22 0.29 Brent 66.54 0.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.12.2019 11:57

США призывают стороны конфликта в Ливии воздержаться от получения помощи извне

Власти США обеспокоены попытками сторон конфликта в Ливии подключить к нему иностранных участников, заявили в Госдепе.

"США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной помощи, а также угрозами Ливийской национальной армии использовать поставляемые из других стран военные летательные аппараты и иностранных наемников", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится и о готовности США участвовать в политическом урегулировании ливийского конфликта.

В настоящее время силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара пытаются штурмовать Триполи. Столицу обороняют подразделения, поддерживающие правительство национального согласия. СМИ часто сообщают об использовании ЛНА авиации, полученной из-за границы, а также о воюющих на стороне Хафтара иностранных наемниках.

В свою очередь, правительство национального согласия налаживает военное сотрудничество с Турцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЛИВИЯ, БЕСПОКОЙСТВО


Похожие новости


Трамп в разговоре с Хафтаром поддержал наступление на Триполи - СМИ В госдепе призвали Россию прекратить вмешательство в дела Ливии Помпео потребовал от маршала Хафтара прекратить наступление на столицу Ливии США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране Помпео на встрече с премьер-министром Ливии подтвердил поддержку США выборов в стране Трамп: основная цель США - победа над ИГИЛ, а не урегулирование ситуации в Ливии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]