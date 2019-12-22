Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

ВМС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хилифы Хафтара задержали гражданское судно, экипаж которого состоит из граждан Турции, сообщили СМИ в ночь на воскресенье.
Катер ливийских ВМС задержал судно в территориальных водах Ливии и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки.
Сообщений о том, какой груз перевозило судно, не поступало.
Наблюдатели отмечают, что задержание судна последовало вслед за заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.
Накануне турецкий парламент одобрил ранее подписанное с ПНС соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности.
В Ливии после устранения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи сложилось двоевластие. В Триполи находится ПНС, в то время как на востоке страны заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.
В настоящее время ЛНА ведет наступление на центральные районы Триполи с целью отстранения от власти правительства Сарраджа, которое, по мнению маршала, погрязло в коррупции.
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