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Дальнее зарубежье 22.12.2019 13:17

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

ВМС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хилифы Хафтара задержали гражданское судно, экипаж которого состоит из граждан Турции, сообщили СМИ в ночь на воскресенье.

Катер ливийских ВМС задержал судно в территориальных водах Ливии и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки.

Сообщений о том, какой груз перевозило судно, не поступало.

Наблюдатели отмечают, что задержание судна последовало вслед за заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Накануне турецкий парламент одобрил ранее подписанное с ПНС соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

В Ливии после устранения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи сложилось двоевластие. В Триполи находится ПНС, в то время как на востоке страны заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.

В настоящее время ЛНА ведет наступление на центральные районы Триполи с целью отстранения от власти правительства Сарраджа, которое, по мнению маршала, погрязло в коррупции.

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Тэги: ЛИВИЯ, СУДНО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]